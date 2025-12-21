El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y períodos de nubosidad densa. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 62% al final de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una acumulación de 0.1 mm de lluvia en las primeras horas, con un aumento a 0.6 mm en la mañana. Sin embargo, las probabilidades de tormenta son moderadas, con un 35% de posibilidad en las primeras horas y un descenso a un 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, no se pueden descartar chubascos ocasionales.

El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en la mañana. A lo largo del día, se prevé que el viento mantenga una velocidad constante, con ráfagas que podrían llegar a los 39 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las nubes altas den paso a momentos de claridad, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 18:14. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que podría permitir que los residentes disfruten de un atardecer más despejado.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Los habitantes deben prepararse para un día frío, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.