El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá la posibilidad de lluvias escasas. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 95%. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , con una ligera disminución a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 82% y el 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío y un ambiente húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h entre las 13:00 y las 14:00. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando un mínimo de 6 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a la evolución del tiempo, se espera que hacia el final de la jornada, el cielo continúe cubierto, pero con una disminución en la actividad de lluvia. Las últimas horas del día, entre las 21:00 y las 23:00, se prevé que el cielo esté despejado, lo que permitirá que la temperatura baje considerablemente, alcanzando los 6 grados.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias intermitentes y un ambiente nublado. Es aconsejable que los residentes se preparen para condiciones invernales y tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.