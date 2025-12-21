El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 2 y 6 grados , lo que indica un ambiente fresco. La sensación térmica será ligeramente más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde, donde se prevén valores de hasta -2 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 47 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento, aunque puede aportar una sensación de frescura, también contribuirá a que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la precipitación, se espera que la acumulación sea moderada, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en total a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, comenzando con ligeras lloviznas y aumentando en intensidad hacia la tarde. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad en el periodo de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A medida que avance la jornada, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque las condiciones nubladas persistirán.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de tormentas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es un buen momento para abrigarse y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.