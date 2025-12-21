El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más tempranos, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a un ambiente algo pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento tenderá a suavizarse, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría llevar a algunos chubascos más intensos en momentos puntuales. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, y hacia la tarde y la noche, se espera que el tiempo se estabilice, con cielos más despejados.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:09, las condiciones meteorológicas mejorarán, y es probable que se aprecien algunos claros en el cielo, aunque las nubes altas seguirán presentes. Esto permitirá que los residentes de Alcalá de Guadaíra disfruten de un atardecer más despejado, aunque con temperaturas que descenderán a medida que avance la noche, alcanzando mínimos de 7 grados .

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de luz antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.