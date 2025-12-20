El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes este 20 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia del 55% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm en este tramo, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, provenientes del norte, soplarán a una velocidad de 12 km/h, aumentando ligeramente a 15 km/h en la primera hora del día.

Durante el periodo de 07:00 a 13:00, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 5%, aunque el cielo seguirá cubierto con lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, mientras que la humedad comenzará a descender, rondando el 96%. Los vientos continuarán del norte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más variable. Desde las 13:00 hasta las 19:00, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 0%, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 15 grados a las 16:00, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa se estabilizará en torno al 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En la tarde, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de lluvia aumentará nuevamente, alcanzando un 95% entre las 19:00 y 01:00. Las temperaturas caerán a 11 grados al final de la jornada, y los vientos cambiarán a dirección sur, manteniendo velocidades de entre 10 y 11 km/h.

Los habitantes de El Viso del Alcor deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando la probabilidad de lluvia y tormentas aumentará. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar un día fresco y húmedo.

