El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 45% entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría traducirse en algunas gotas dispersas. La temperatura en este periodo oscilará entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, rondando los 11 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 78% al final del día. Esto podría contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.
A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. La probabilidad de tormenta es del 50% entre las 19:00 y la 01:00, lo que podría generar un ambiente inestable en la región. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin incidentes significativos.
La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, manteniendo la sensación de frescura. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 82% hacia el final de la jornada.
En resumen, Utrera experimentará un día nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable y que lleven consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.
