El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará muy nuboso, con una transición a nubes altas en la madrugada. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , siendo más frescas durante la mañana y ligeramente más cálidas hacia la tarde. A pesar de que las temperaturas no son extremas, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que la sensación térmica descienda hasta los 3 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 34 km/h provenientes del oeste y suroeste.

En cuanto a la precipitación, se anticipa una probabilidad moderada de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 90%. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas. Sin embargo, es importante que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos, ya que la inestabilidad en la atmósfera podría generar sorpresas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un 50% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. La combinación de la nubosidad y la posibilidad de lluvia puede hacer que el día se sienta más frío y húmedo de lo habitual.

Los vientos serán un factor a tener en cuenta, con velocidades que rondarán entre los 14 y 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por capas que les permitan mantenerse cálidos y secos.

En resumen, hoy en Úbeda se prevé un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia y viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal que invita a la calidez del hogar.

