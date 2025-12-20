El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, proporcionando un respiro en medio de la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 82% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 95% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será un factor significativo durante el día, es recomendable estar preparado para posibles chubascos por la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es aconsejable abrigarse bien si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que el sol se ponga a las 18:09, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja. La noche se presentará con cielos cubiertos y una temperatura que rondará los 11 grados, lo que podría resultar incómodo para aquellos que no estén adecuadamente preparados.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvia que aumentará hacia la noche. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.