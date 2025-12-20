El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque habrá momentos de nubosidad. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de los 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, con un 95% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y crear un ambiente húmedo. La precipitación acumulada se estima en alrededor de 1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá algunas gotas que podrían sorprender a los transeúntes.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Durante la mañana, las velocidades del viento serán más suaves, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 20% de posibilidad durante la mañana, aumentando a un 60% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes y posibles chubascos.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y una alta probabilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Se aconseja a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.