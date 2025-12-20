El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

Hoy, 20 de diciembre de 2025, La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que podrían aparecer en algunos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 35% en las primeras horas, aumentando a un 95% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que la tarde y la noche serán las más propensas a recibir agua.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados, y se espera que alcancen su punto máximo hacia la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 17 grados. Sin embargo, a medida que avance la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa en los momentos de precipitación.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a claros en algunos momentos, pero en general, la tendencia será hacia un ambiente gris y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, La Rinconada vivirá un día de invierno típico, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y noche. Es un buen día para quedarse en casa, disfrutar de una taza de café caliente y prepararse para las festividades que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.