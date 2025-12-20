El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que indica un ambiente fresco.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. El viento soplará desde el este a una velocidad de 5 km/h, aumentando ligeramente en intensidad durante la tarde, alcanzando hasta 10 km/h.

Durante el periodo de 07:00 a 13:00, la probabilidad de tormenta será del 25%, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes, aunque las tormentas no se consideran muy probables. Sin embargo, es recomendable estar preparados para cualquier eventualidad, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede crear condiciones inestables.

A partir de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento, que cambiará de dirección hacia el sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 15 km/h, lo que podría generar un ligero aumento en la sensación de frío. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 60% durante la tarde, lo que sugiere que es prudente llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un día invernal, con temperaturas frescas y condiciones de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.