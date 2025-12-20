El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 07:00, con una probabilidad de lluvia del 90%. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 7 km/h, aumentando ligeramente en las horas posteriores. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente en las horas de la tarde, cuando la dirección del viento cambiará hacia el oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con un ligero descenso hacia la noche. La nubosidad se mantendrá, y aunque las lluvias serán escasas, la probabilidad de tormentas se reducirá significativamente a un 5% en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar sorpresas.

La visibilidad se verá afectada por la niebla en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 5 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse adecuadamente si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.