El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados , alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando el 81% a lo largo de la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia la tarde y la noche. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y, en algunos momentos, incómodo. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frías de la tarde y la noche.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones no se espera que sea significativa, con acumulaciones de lluvia que no superarán los 0.4 mm en total.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.