El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en los periodos iniciales, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 00:00 y las 07:00 horas. La precipitación acumulada durante este tiempo podría alcanzar hasta 0.9 mm.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, lo que podría influir en la temperatura y en la percepción del frío.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 10% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 40% en la tarde, lo que podría indicar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Sin embargo, la actividad eléctrica no se anticipa como un fenómeno significativo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia en las horas posteriores. La visibilidad podría verse afectada por la alta humedad y las condiciones de nublados, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, Palma del Río experimentará un día fresco y nublado, con lluvias escasas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que lleven paraguas si planean salir, especialmente en las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.
