El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

Hoy, 20 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente nublado, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con intervalos nubosos predominando hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento pueda llegar a los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 30% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 95% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas. La probabilidad de tormenta es del 30% en la mañana, pero se reduce a un 0% en la tarde, lo que indica que las condiciones se estabilizarán a medida que avance el día.

En resumen, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día nublado y fresco, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.