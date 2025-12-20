El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en las primeras horas, con un 95% de posibilidad de que se registren precipitaciones entre la 1 y las 7 de la mañana. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la madrugada y hasta 1 mm en las horas siguientes. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 35% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas intermitentes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la jornada. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a suroeste y oeste, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente con temperaturas que se mantendrán entre los 9 y 12 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones de nubes y posibles lluvias podrían afectar temporalmente la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

Los habitantes de Osuna deben prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.