El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frías de la mañana.

A lo largo del día, la nubosidad persistirá, con momentos de cubierto que podrían traer consigo lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, donde se estima un 75% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00. Posteriormente, esta probabilidad disminuirá a un 30% entre las 07:00 y las 13:00, y se mantendrá en un 5% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará nuevamente a un 90% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en las primeras horas y descendiendo gradualmente, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de los períodos. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con las temperaturas bajas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más fría. Es recomendable que los residentes se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitación aumentará significativamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.