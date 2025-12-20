El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 8 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 85%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sureste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% entre las 7:00 y la 1:00, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan algunos truenos aislados. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga más estable hacia la tarde y la noche.

A partir de las 18:03, cuando el sol se oculta, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fría y húmeda. Los ciudadanos de Montilla deben estar preparados para un tiempo invernal, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco que perdurará hasta el final del día. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si se sale a la calle.

