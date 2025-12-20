El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo variable en Moguer, con un inicio de jornada marcado por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 9 grados , con una humedad relativa alta del 91%, lo que puede generar una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 12 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo volverá a cubrirse, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias más significativas. Las precipitaciones se estiman en 0.6 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando rachas de hasta 24 km/h. Esto, combinado con la nubosidad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la franja horaria de 19:00 a 21:00, con un 95% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La temperatura durante la tarde se mantendrá en torno a los 13 grados, mientras que por la noche descenderá a unos 12 grados, con una humedad que podría alcanzar el 82%.

En resumen, el tiempo en Moguer hoy será cambiante, con un inicio de día fresco y despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo protección contra la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.