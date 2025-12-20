El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 8 grados en las horas centrales y alcanzando un mínimo de 7 grados hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque se espera que estas sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento se tornará más variable, con direcciones que cambiarán hacia el sur y suroeste, manteniendo una intensidad moderada.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma afecte la percepción del entorno, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La combinación de la bruma y la alta humedad podría crear condiciones de niebla en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un ambiente más estable. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:00, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y húmeda.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo invernal y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.