El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 75% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 8 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 11-12 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 31 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento podría contribuir a que las nubes se mantengan en la región, dificultando la aparición de claros en el cielo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 40% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo en la tarde y noche.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque se espera que se mantenga un ambiente húmedo. Las temperaturas podrían descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 10 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con cielos nublados.

En resumen, Marchena experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable y que lleven paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.