El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de sol a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la entrada de luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se alternen con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 82% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 32 km/h. Predominará el viento del oeste, que podría ser más intenso durante las horas de la tarde, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 13:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 95% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Se prevé que las lluvias sean escasas, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre por la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Los ciudadanos de Mairena del Aljarafe deben prepararse para un día variable, con un tiempo que podría cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.