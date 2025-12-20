El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 15 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, donde se registrarán mínimas de 9 grados. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más frescas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la variabilidad del cielo a lo largo del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, aumentando a un 50% entre las 19 y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada en la tarde-noche.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a mostrar intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, se espera que el cielo vuelva a cubrirse hacia la tarde, lo que podría traer consigo nuevas lluvias ligeras.

Los ciudadanos de Mairena del Alcor deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.