El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de lluvia se mantengan con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Las precipitaciones acumuladas durante el día se estiman en alrededor de 0.3 mm a 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, será constante.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y 10 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados hacia el final del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9-10 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 81% y el 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas de viento más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones potencialmente tormentosas, la situación se estabilizará a medida que avance el día.

Los ciudadanos de Lucena deben prepararse para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.