El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales, especialmente entre la medianoche y las 7 de la mañana, donde se espera una probabilidad de precipitación del 85%. Durante este tiempo, se anticipa una acumulación de hasta 2 mm de lluvia.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán mejorando ligeramente. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , con un ambiente fresco que podría sentirse más frío debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A lo largo del día, se espera que la temperatura máxima alcance los 16 grados, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 8 grados.

En la tarde, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 45% de posibilidad de que se produzcan en las horas cercanas al ocaso, lo que podría traer consigo chubascos más intensos. Sin embargo, la lluvia se espera que sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total durante el día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo un factor importante, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, hoy en Lora del Río se prevé un día fresco y nublado, con lluvias intermitentes y una alta humedad. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones inestables, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.