El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Linares, con una atmósfera que podría resultar algo pesada debido a la alta humedad. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo estará completamente cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 5% de que se registren lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque la mayor parte del día se espera que permanezca seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas aumenta a un 40% en la franja horaria de la tarde, entre la 1 y las 7 PM. Esto podría traer consigo lluvias escasas, con acumulaciones que no superarían los 0.5 mm.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h provenientes del oeste y suroeste. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda precaución al salir, ya que el viento puede ser un poco incómodo, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, por lo que se aconseja a los conductores tener precaución en la carretera.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.