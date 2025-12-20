El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo variado en Lepe, con intervalos nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados . Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten algunas nubes, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 9 grados a primera hora, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 84% por la tarde, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán los 22 km/h, predominando de dirección suroeste. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, cuando el viento soplará con mayor fuerza, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén en la calle.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumentará a un 85%, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras. Esto se debe a un sistema frontal que se aproxima a la región, lo que podría generar un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el final del día.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la llegada de nubes y posibles lluvias en la noche. Se recomienda a los ciudadanos que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si tienen planes para la tarde o la noche.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con cielos despejados por la mañana y un aumento de nubes hacia la tarde, culminando en la posibilidad de lluvias ligeras por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.