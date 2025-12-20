El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes que dominarán gran parte de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 8 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera que la temperatura se eleve hasta los 15 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de hasta 29 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes que cubrirán el cielo.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas del día, con un 20% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumenta considerablemente, alcanzando un 95% entre las 7 y la 9 de la noche. Esto sugiere que los habitantes de Lebrija deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, que podrían ser escasas pero persistentes.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 98% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 80% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la llegada de las lluvias por la tarde. Los ciudadanos deben tener precaución al conducir, especialmente en las horas de la noche, cuando la combinación de lluvia y viento puede crear condiciones resbaladizas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean salir por la tarde o noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.