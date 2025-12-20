El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 60% entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, podrían dejar acumulados de hasta 0.3 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 10 grados, manteniéndose en este nivel hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 9 grados en las horas de la tarde y a 8 grados durante la noche.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 66% y el 83% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de la humedad y las bajas temperaturas puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h entre las 13:00 y las 14:00. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en zonas abiertas.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en carreteras y caminos. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades que requieran buena visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente, lo que sugiere que la jornada terminará sin eventos climáticos severos.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a abrigarse adecuadamente y a estar atentos a las condiciones de visibilidad en la carretera.

