El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Isla Cristina se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 16°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas permitirá que los habitantes y visitantes de Isla Cristina disfruten de un día placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en la costa, donde los paseos junto al mar serán una opción atractiva. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en la tarde, lo que podría generar un ambiente dinámico y vivaz en la localidad.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, con un leve riesgo de lluvia escasa hacia la tarde, aunque la probabilidad es baja. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que hacia la noche la situación podría variar, con un aumento en la nubosidad y un 50% de probabilidad de tormentas en las horas nocturnas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 12°C hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.