El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos del suroeste, que soplarán a velocidades de entre 10 y 18 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 29 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse de nubes, pasando de un estado mayormente despejado a uno más nuboso. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 85% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en total. La posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 55% de probabilidad en el mismo periodo, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

La noche se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando un 98% hacia el final del día, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo. Es recomendable que los ciudadanos de Huelva se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la noche, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde y la noche, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas es esencial para disfrutar de un día seguro y cómodo en Huelva.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.