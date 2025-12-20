El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de sol. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de 12 grados , descendiendo a 11 grados por la tarde y alcanzando un mínimo de 8 grados durante la noche. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 81% en las primeras horas y aumentando a un 85% hacia el final del día.

A lo largo de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 40% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 1 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque se mantendrán intervalos nubosos, se espera que el sol haga su aparición en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad entre las 7 de la tarde y la medianoche, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas, aunque la intensidad de las tormentas no se espera que sea severa. La tarde podría ser un momento clave para observar cambios en el tiempo, ya que la combinación de humedad y temperaturas más cálidas podría favorecer la formación de nubes de tormenta.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, y las temperaturas descenderán a 11 grados. La visibilidad podría verse afectada por la posible lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución a los conductores. En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas será fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia y tormentas, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.