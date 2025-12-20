El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de jornada inestable. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con lluvias escasas que podrían intermitentemente afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 14 grados. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se situará en torno al 86%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad será un factor predominante, alcanzando niveles de hasta el 99% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá alta, lo que podría favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 0.9 mm en la mañana y 1 mm en la tarde, lo que indica que las lluvias, aunque escasas, serán constantes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35% durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

