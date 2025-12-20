El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes y claros a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos nubosos que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque la mayor parte del día estará cubierto. La temperatura se mantendrá estable, con mínimas de 7 grados en las primeras horas y subiendo hasta los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 95% de que se presenten lluvias ligeras, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.7 mm, lo que indica que, aunque no será un aguacero, sí se recomienda llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable estar preparado para el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.