El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de mayor frescura. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 55% durante el periodo de 1:00 a 7:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados hacia las 3:00 PM. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá alta, rondando el 80%. La probabilidad de lluvia se reducirá, aunque aún se espera que haya algunas lloviznas intermitentes. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 15% entre las 7:00 y la 1:00 AM del día siguiente.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y frescas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.