El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos nubosos y algunas precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia escasa que podría comenzar a caer en el periodo de la madrugada, especialmente en torno a las 00:00 horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 95% entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 89% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a presentar intervalos de nubosidad variable, con momentos de claros, especialmente en la mañana. Sin embargo, la tendencia será hacia un aumento de la nubosidad a medida que se acerque la tarde, lo que podría dar lugar a tormentas locales. La probabilidad de tormenta se estima en un 50% en el periodo de 19:00 a 01:00 horas, lo que sugiere que es prudente estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.