El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, en Cartaya, se espera un tiempo mayormente variable, con intervalos nubosos y algunas horas de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, con temperaturas alcanzando hasta los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Por la tarde, las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un máximo de 16 grados . Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse nuevamente, y se espera que hacia la tarde-noche, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, el cielo esté completamente cubierto. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 85% entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Cartaya estén preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche. Los habitantes de Cartaya deben estar atentos a los cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas antes de que el cielo se cubra y las lluvias hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.