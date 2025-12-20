El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día, siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La precipitación acumulada se espera que sea leve, con un total aproximado de 1 mm hacia el final del día. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando un 90% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 62% y el 99% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas húmedas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

A medida que avance el día, el cielo pasará de estar cubierto a intervalos nubosos, pero las condiciones de lluvia persistirán, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados por la mañana y podría descender ligeramente hacia la noche, cuando se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será fresco y húmedo, con cielos nublados y posibilidades de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo a mano ropa adecuada y precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.