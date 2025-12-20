El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, se espera un tiempo variable en Camas, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere que será un día relativamente frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se prevé que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, pero se espera que alcance un máximo de 12 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h. Estas condiciones de viento podrían hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde, donde se estima un 50% de probabilidad de tormenta. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será constante, podrían presentarse chubascos intermitentes que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.7 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia torrencial, sí habrá momentos de incomodidad por el agua.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá mayormente cubierto, y la posibilidad de lluvia persistirá, lo que podría llevar a un cierre de jornada húmedo y fresco.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos y que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.