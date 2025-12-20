El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 8 grados hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frescas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 0%, lo que sugiere que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan fenómenos tormentosos significativos. Sin embargo, la bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias escasas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.