El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

Hoy, 20 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. El viento soplará del norte a una velocidad de 7 km/h, aumentando ligeramente en las horas posteriores.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados . Sin embargo, el cielo se tornará más nuboso hacia la tarde, y existe una probabilidad del 30% de precipitaciones entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque la cantidad esperada es mínima. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40% entre las 7 y las 9 de la noche, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 81% al final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Es recomendable que los residentes se preparen para un día de clima variable, llevando consigo un paraguas y abrigos para las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.