El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que dominarán gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 80% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 25% de posibilidad de que se produzcan algunas gotas. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 95%. Se prevé que las lluvias sean ligeras al principio, pero podrían intensificarse hacia la noche, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 22:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia podrían persistir, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de una velada acogedora.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde y noche. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día frío y húmedo, con la posibilidad de salir con paraguas y ropa adecuada para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.