El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un pronóstico de lluvia ligera en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es más alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de posibilidad de que se registren lluvias. Sin embargo, la cantidad de agua que se espera es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas centrales del día. Esta velocidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y frío puede resultar incómoda.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 17:58, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que persista la nubosidad.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con algunas posibilidades de lluvia ligera y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.