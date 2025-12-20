El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, y a medida que avance el día, la cobertura se intensificará, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y algo frío, especialmente durante la tarde y la noche.

La sensación térmica será un poco más baja que la temperatura real, con valores que rondarán entre los 4 y 7 grados . Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 29 km/h desde el oeste. La dirección del viento, predominantemente del oeste y suroeste, contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad moderada de lluvias, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 0.3 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es importante destacar que la precipitación no será constante, y habrá momentos de pausa entre las lluvias.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. La bruma se espera que se presente en varias ocasiones, lo que podría generar un ambiente algo opaco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 6 grados . La sensación térmica podría bajar a 4 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco. En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.