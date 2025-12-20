El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en los periodos de la mañana y el mediodía. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause problemas significativos.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 10 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 9 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en la mañana. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 19:00 y 01:00 horas. Sin embargo, la niebla podría hacer su aparición en la noche, especialmente en las horas más frías, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de Baena. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones si planean salir por la noche.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento y alta humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es recomendable abrigarse bien. La niebla en la noche podría complicar la visibilidad, así que se debe tener cuidado al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.