El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 78-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá siendo poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 11 grados a las 11 de la mañana. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso hacia las 2 de la tarde y cubierto en las horas posteriores.

La temperatura máxima del día se espera que llegue a los 16 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente hacia la tarde, alcanzando un 70% entre las 7 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de 7 a 9 de la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre 19 y 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a oeste y su velocidad disminuirá, aunque se mantendrá en torno a los 10-15 km/h en la tarde y noche.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un inicio de jornada despejado y fresco, con temperaturas agradables durante la tarde. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras en la noche, así como para un cambio en las condiciones del viento. Es un día que invita a disfrutar del aire libre, pero con la precaución de que la lluvia podría hacer acto de presencia más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.