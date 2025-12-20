El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se espera que la intensidad aumente en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia alcanza un 90%.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. En la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, que irán descendiendo hasta llegar a los 8 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica puede ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 79% durante la mayor parte del día, alcanzando picos del 100% en las primeras horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, hará que la percepción de la temperatura sea más baja de lo que realmente es.

A lo largo del día, se prevé que el cielo se mantenga cubierto, con momentos de nubes altas y algunas fases de poco nuboso, especialmente hacia la tarde y la noche. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es moderada, con un 40% de probabilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean constantes, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen las precipitaciones.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y el viento. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que el día sea ideal para actividades en interiores, como disfrutar de un buen libro o una película en casa.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y tome precauciones si tiene que salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.