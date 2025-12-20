El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

A lo largo del día, se prevén algunas precipitaciones ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas centrales. Las probabilidades de lluvia son moderadas, con un 20% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00, y un 70% entre las 13:00 y 19:00. Esto indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada transcurrirá sin mayores complicaciones, aunque es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Andújar experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo invernal, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de lluvias al planificar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.