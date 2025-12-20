El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Almonte se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 93%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa fresca será un alivio ante la humedad, aunque se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con un 95% de probabilidad de precipitaciones. Se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas nocturnas. Esto podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos, por lo que se aconseja estar preparados.

La temperatura durante la noche descenderá a unos 12 grados, y la humedad relativa aumentará, alcanzando el 88% hacia la medianoche. Las condiciones de viento se suavizarán, con velocidades que disminuirán a 5-8 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, el día en Almonte se presentará mayormente soleado y templado, ideal para disfrutar de actividades diurnas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo hacia la noche, ya que se prevén lluvias ligeras que podrían influir en los planes de los habitantes. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de un día sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.