El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados hacia el mediodía, con cielos poco nubosos que permitirán la entrada de luz solar. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que será a las 18:13. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 90% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente al caer la noche. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 27 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 55% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, si bien las lluvias pueden ser ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda a los habitantes de Aljaraque estar preparados para un cambio significativo en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche. Llevar un paraguas o impermeable podría ser una buena idea para aquellos que planeen salir, ya que las lluvias son bastante probables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.